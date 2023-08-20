عمل القاهرة تنظم ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف وظيفة في 73 منشأة

تنظم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ملتقى توظيف يوم 29 أغسطس الجاري ، يوفر عشرة آلاف فرصة عمل، منهم لذوي الهمم، بجميع التخصصات، في 73 منشأة صناعية،لشباب المحافظة، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ودعت وزارة العمل شباب المحافظة من الجنسين بالدخول على"اللينك" المخصص للتقديم على هذه الوظائف،وتسجيل بياناتهم من اليوم الأحد، وحضور الملتقى المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس،بجسر السويس،بمحافظة القاهرة،من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مَسَاءً.

وقال أحمد عزاز مدير المديرية أن الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ومتابعة هذه الفرص لحين إستلامها ،والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون،وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة،والخدمات البيئية،والأمن،والدعاية الإعلان ،والخدمات المالية والتجارية،وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار،وصيانة،ومكانيكا ،وكهرباء، وكذلك محاسبين، وإستشارين،وأخصائيين سلامة،وجودة،و تمويل،وحصر هندسى،ومشتريات،و تمريض،وأيضا خدمة عملاء،وكول سنتر، واداريين،ومدرسين جميع التخصصات،وفنين صيانة،ومشرفين،وأمناء مخازن،ومديرين،وسكرتارية، ومدخل بيانات، وإستقبال، وإستعلامات، و كاشير،ومندوبين تحصيل،ومبيعات،و سائقين،و عمال عاديين،وعضو فريق،وجزارين،و مضيف،وويتر ،وهوست،و مساعدين،و باريستا،وتيلى سيلز،وحفارين،وشيف وطباخ،و بائعين.

ودعا "عزاز" شباب المحافظة من الجنسين للدخول على هذا اللينك من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل ،والمشاركة يوم الملتقى وهو : https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA .