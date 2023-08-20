نهائي مونديال السيدات.. حلم اللقب الأول يشعل مواجهة إسبانيا وإنجلترا

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الواحدة ظهرا، في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي مونديال السيدات بعد التغلب على السويد بهدفين مقابل هدف، بينما صعب منتخب إنجلترا على حساب أستراليا صاحبة الأرض بنتيجة 3-1.

ويحلم المنتخبان في تحقيق لقب مونديال السيدات في الظهور الأول بالمباراة النهائية في تاريخهما.

وحصد منتخب السويد برونزية مونديال السيدات، بعد الفوز على السويد بهدفين دون رد، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات 4 ألقاب، بينما حصد منتخب ألمانيا البطولة مرتين، بينما حصد النرويج مرة واليابان مرة.

وشهدت النسخة الحالية ظهور تاريخي لمنتخب المغرب كأول منتخب عربي يشارك في تاريخ البطولة، والنرويج مرة واليابان مرة.

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي مونديال السيدات، قبل أن يودع البطولة من ثمن النهائي على يد فرنسا بنسبة 100 %.