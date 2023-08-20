عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق .. بسمة وهبة تثير الجدل بالحجاب على السوشيال ميديا

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

txt

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

txt

في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

اشتقت إليك .. بسمة وهبة تثير الجدل بالحجاب على السوشيال ميديا

أثارت الإعلامية بسمة وهبة جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا بصورة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

نشر الفنان حمدي المرغني، صورًا جديدة له رفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

تداول رواد السوشيال ميديا، صور لاعب كرة القدم محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي

 

بسمة وهبة زوجة حمدي المرغني اسراء عبد الفتاح محمد صلاح سعر تي شيرت محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

مفاجأة.. الكهرباء تعلن طرق جديدة لشحن كارت عداد الكهرباء

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل

في يومه العالمي.. 3 طرق سريعة وفعالة للوقاية من لدغة البعوض

بإطلالة جذابة ولافتة|زوجة حمدي المرغني تثير ضجة عبر إنستجرام في عيد ميلادها

أثار الجدل.. لن تتخيل سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق

في يومه العالمي ..احذر أمراض خطيرة ينقلها البعوض

سلطة لذيذة وبسيطة.. طريقة تحضير الكول سلو الدايت

بدون أدوية.. أغذية طبيعية وفعالة ومتاحة بالمنزل للتخلص من آلام الكتف

لن تتوقع.. وجبات خفيفة تخفض ضغط الدم سريعا

ترشيحاتنا

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمه الجنيه الذهب الآن

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  

انهيار عرش الدولار.. ماذا ينتظر الأخضر بعد اعتماد عملات جديدة منافسة له؟

وجهوا ضربة لتاريخنا المشترك.. موسكو تدين الهجوم الأوكراني على محطة قطارات في روسيا

مثل الدنمارك .. هولندا تتعهد بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F16 بشرط

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

تراجع 16 درجة.. مفاجأة في طقس اليوم وتحذير بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ