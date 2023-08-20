نشرة المرأة والصحة.. سعر تي شيرت محمد صلاح الممزق .. بسمة وهبة تثير الجدل بالحجاب على السوشيال ميديا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أثارت الإعلامية بسمة وهبة جدلًا كبيرًا علي السوشيال ميديا بصورة نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام

نشر الفنان حمدي المرغني، صورًا جديدة له رفقة زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

تداول رواد السوشيال ميديا، صور لاعب كرة القدم محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي