ماشي من غير رخص|الأمن يلاحق سائق ‏سيارة نقل دهس أخرى ملاكي وهرب

‏ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على سائق سيارة نقل لاتهامه بالاصطدام بسيارة أخرى، وإحداث تلفيات بها بالتجمع الخامس ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ورصدت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة مما أدى إلى إصطدامه بسيارة ملاكى وإحداث تلفيات بها حال سيره بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بمحافظة بنى سويف ، وتبين عدم حمله رخصتى قيادة وتسيير، وكذا وجود عدد من المخالفات المرورية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.