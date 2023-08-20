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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتخليها ترجع جديدة تاني.. وصفات سحرية لإزالة الحبر من الشنط نهائيا

وصفات سحرية لإزالة
وصفات سحرية لإزالة الحبر من الشنط نهائياً

تبحث الكثير من السيدات عن كيفية إزالة الحبر من الشنط الجلد، حيث تعد الشنط من علامات الأناقة والجمال التي تتزين بها كل سيدة وفتاة، ولكن مع كثرة الاستخدام قد تتعرض الشنط إلى البقع. 

ومن أكثر البقع التي يصعب جدا إزالتها بالطرق العادية هو الحبر، وهذا لأنه يطبع على الأقمشة بجميع أنواعها، وبالأخص الشنط الجلد، ومن أكثر الأشياء التي تشغل عددا كبيرا جدا من الأشخاص هو اتساخ الشنط الجلد والأحذية بالحبر أو بالأشياء التي يصعب إزالتها مثل الدهان وطلاء الأظافر، لذا نعرض أقوى الوصفات والخلطات التي تزيل بقع الحبر من على الشنط بشكل نهائى، حسب موقع "stylecraze".

 


طرق إزالة بقع الحبر من الشنط

المكونات:

2 ملعقة من معجون الأسنان.
2 ملعقة من صودا الخبز.
عصير ليمونة.
فرشاة أسنان قديمة ومستعملة.
قطعة من القطن الأبيض مبللة بمياه مغلية جدا.

طريقة التحضير

في طبق صغير نقوم بخلط معجون الأسنان مع صودا الخبز مع عصير الليمون جيدا، ويجب امتزاجهما معا.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على بقع الحبر الجاف الملتصق بالشنط ثم نترك الخليط على الشنط لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بفرك البقع جيدا بواسطة فرشاة الأسنان من جميع الاتجاهات حتى نتأكد من اختفاء البقع تماما.

ثم بواسطة قطعة القطن المبللة بالماء المغلي، نقوم بتنظيف الشنط من آثار المعجون وأي ترسبات موجودة على الشنط.

ثم نترك الشنط حتى تجف تماما.

يمكن تنفيذ تلك الطريقة عند اتساخ الشنط بأي بقع قوية مثل الحبر الجاف للشنط والأحذية أيضا.

الأسيتون لإزالة الحبر من على الشنط الجلد

من أسرع المكونات التي يمكنك استخدامها في تنظيف الشنط البيضاء الجلد وتنظيف الكوتشى الأبيض من البقع والحبر هو الأسيتون مزيل طلاء الأظافر. 

كل ما عليك هو توزيع القليل من الأسيتون على قطعة من القطن ونقوم بفرك المنطقة التي يتواجد بها الحبر، ستلاحظين أن الحبر اختفى تماما ولا أثر له على الشنطة.

استخدام الماء والصابون السائل لتنظيف الشنط من الحبر

وتعد هذه الطريقة من أسهل الطرق، كل ما عليكِ هو خلط ملعقة من الصابون السائل وملعقة من الماء مع بعضهم، ثم بفرشاة الأسنان نقوم بتوزيع القليل من هذا الخليط على مكان الحبر ونقوم بفركها جيدا حتى يختفي أثر الحبر تماما من على الشنطة.

استخدام الجلسرين السائل

يُمكن استخدام الجلسرين السائل؛ لإزالة بقع الحبر عن الشنط القماشية، وذلك من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

تغطية بقعة الحبر بالجلسرين السائل باستخدام قطعة قطنية، وتركها لفترة. 

إضافة بضع قطرات من مُنظّف الغسيل إلى وعاء مملوء بالماء. 

تبليل قطعة قطنية بمحلول الماء، ومُنظّف الغسيل، واستخدامها في فرك البقعة. 

غسل قطعة الملابس المُلطَّخة بالحبر في الغسّالة، ومراعاة استخدام الماء البارد في دورة الغسيل.

تكرار الخطوات السابقة في حال عدم زوال البقعة بعد الغسيل.

إزالة الحبر الشنط الجلد الصابون الاستيون الجلسرين

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