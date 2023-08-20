القبض على شخص بحوزته مليون قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية متخذاً من مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحاً لتخزين الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه ، وعُثر بداخل المخزن على (عدد 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد 1,700,000مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.