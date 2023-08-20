بعد حديث سميرة عبدالعزيز عنه.. تعرف على أبرز أعمال الراحل محفوظ عبدالرحمن

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ، أسرارا خاصة عن زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن في الذكري السادسة علي رحيله.

وكشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنها تحتفظ بصورة لها مع زوجها محفوظ عبدالرحمن، ودائما موجودة بحقيبتها.

وأوضحت سميرة عبد العزيز، أن آخر توصيات محفوظ عبدالرحمن لها، كانت “ألا تقبل غير بأعمال لصالح مصر”، وأن “تعتني بصحتها دائما؛ حتى لا تشعر بأي تعب وتعتني بأولادها”.

وفى السطور التالية نرصد أبرز أعمال الفنان محفوظ عبدالرحمن السينمائية والتليفزيونية :

ليلة سقوط غرناطة 1979

يعد هذا العمل من أبرز أعمال الراحل محفوظ عبدالرحمن ، حيث تم تقديمه لصالح احدي التليفزيونات العربية ، وشارك في بطولة العمل كل من عبد الرحمن أبو زهرة ، وعبد الله غيث وأحمد رزق ومحمد وفيق ورغدة وسميرة عبد العزيز.



القادسية 1981

شاركت في هذا العمل الفنانة سعاد حسني وقام بإخراجه صلاح أبو سيف ، وسرد الفيلم في قالب تاريخي وقائع معركة القادسية التي مكنت المسلمين من فتح بلاد فارس في عام 636م من أجل نشر اﻹسلام

ناصر 56

يعد هذا الفيلم واحداً من أهم الاعمال التي قدمها الراحل محفوظ عبد الرحمن ، حيث تناول العمل الذى قام ببطولته أحمد زكي ، جانب من حياه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقدم هذا الفيلم عام 1996.



بوابة الحلواني

حقق مسلسل بوابة الحلواني الذى قام بتقديمه الراحل محفوظ عبد الرحمن نحاجاً كبيراً ، وهو ما جعل القائمين عليه يقدمون 4 أجزاء منه ، كان أولها عام 1992 وأخرها عام 2001 .

أم كلثوم

يعد الراحل محفوظ عبد الرحمن أهم الكتاب الذين قدموا سير ذاتية للشخصيات لعامة والمؤثرة في التاريخ بالأدوار السياسية والفنية والاجتماعية، وقد حقق مسلسله ام كلثوم نجاحاً مذهلاً ، وعرض العمل الذى قامت ببطولته صابرين واخرجته إنعام محمد على عام 1999، وكشفت مخرجة العمل ان محفوظ عبد الرحمن رشح في البداية نجلاء فتحي لاداء شخصية أم كلثوم .



حليم 2006

واستكمالا لسلسلة الاعمال التي تناولت السيرة الذاتية ، فقد قدم الراحل محفوظ عبد الرحمن فيلم حليم ، والذى كان أخر أعمال أحمد زكي ، وسرد من خلاله قصة حياة عبد الحليم حافظ .



أهل الهوي

كان مسلسل أهل الهوي الذى تناول قصة حياة سيد درويش أخر أعمال الفنان الراحل محفوظ عبد الرحمن في مصر عام 2013 ، حيث قدم بعد ذلك اعمال خارج مصر ومنها مسرحية وأضراف درامي على مسلسل تليفزيوني .