عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

اجتماع اللجنة العربية
اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

أكد السفير طلال خالد المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن اجتماع اليوم للدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، يتزامن مع مرور  55 عاما على إنشائها، مما يجعل على عاتق اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان مسؤولية تعزيز المرجعيات والحفاظ على المكتسبات، وتنسيق المواقف والنهوض بالشراكات، وتوحيد الصف والتصدي للتحديات.

وأضاف المطيري خلال كلمته في افتتاح أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أنه الاجتماع يأتي وقد اقتحم المستوطنون ولا زالوا باحة المسجد الأقصى، نلتقي والاعتداءات على القرى الفلسطينية متواصلة، نلتقي ومشاعر الكراهية الدينية تتزايد على نحو مقلق، نلتقي وأطفالنا عرضة لما من شأنه المساس بقدسية مؤسسة الأسرة.

وأوضح أن التهديدات كبيرة، والتحديات جسيمة، ولا خيار أمامنا سوى توحيد الكلمة والتحرك على نحو منظم ومنسق، والمبادرة دوليا بطرح مشاريع قرارات تخدم أولوياتنا ومصالحنا، وعقد ما نراه من فعاليات على هامش المحافل الكبرى لعرض جهودنا وطرح مرئياتنا وأولوياتنا.

وأشار إلى أنه شك أن جدول أعمال دورتنا يترجم مختلف شواغلنا، ففلسطين كانت ولا زالت وستظل أولوية الأولويات في ظل ما تشهده من انتهاكات متواصلة على يد القوة القائمة بالاحتلال، فعلى قوة الاحتلال أن تنهي فورا احتلالها للأرض الفلسطينية وأن تفرج فوراً عن جميع المعتقلين الفلسطينيين وجثامين الشهداء، مشيرا الى أن هذا صوت العقل وصوت المنطق وصوت القانون الدولي.

وتابع انه ما يتوجب على المجتمع الدولي ضمان المسائلة والحد من الإفلات من العقاب والتحدي الصارخ للشرعية الدولية. لا يمكن السكوت أمام وضع مستمر في التدهور ضحيته الإنسان الفلسطيني

العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي المعتقلين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

16 درجة مرة واحدة وأمطار رعدية|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث اليوم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل ..انخفاض كبير يضرب سوق الدواجن

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن تعاقد الشباب السعودي مع زيزو.. تفاصيل

طرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد تراكمي 39% مدفوع مقدما.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر 2-0 من ليل بالدوري الفرنسي

بالطائرات والصواريخ .. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني في 153 منطقة خلال يوم

ليست السعودية| تعرف علي الدولة المنظمة لكأس العرب للأندية

البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

أخبار التعليم .. قرارات عاجلة بشأن العام الدراسي الجديد .. العلوم 82.9% والتجارة 64.9% ومفاجأة في الآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. هذه الفئات ممنوعة من تناول التين البرشومي

لن تتوقعهم.. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفشل الكلوي

فيها تأجيل مدارس ... كيف ينتشر فيروس كورونا الجديد

شاهد.. صور البلوجر رهف الشامي قبل وبعد التعديل تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

أنا تريند.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يطلب الزواج من حسناء ميامي

مصر والبريكس.. تصريح مهم من الرئيس السيسي حول المجموعة الأهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ