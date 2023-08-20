بعد صد 3 هجمات .. روسيا تعلن مصرع 70 أوكرانيا في كراسني ليمان

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت 3 هجمات شنتها وحدات من الجيش الأوكراني في منطقة كراسني ليمان، مما أدى إلى مصرع ما يقرب من 70 من قوات العدو خلال اليوم الماضي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "تم قتل ما يصل إلى 70 فردا أوكرانيا ومركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين".

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية صدت هجمات الجيش الأوكراني نتيجة الإجراءات الاحترافية لوحدات من مجموعة القتال سنتر في منطقة تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبالقرب من مستوطنة بيلوجوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

كما قال كوناشينكوف، إن طائرات ومدفعية مجموعة القتال الغربية الروسية نجحت في صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية فى اتجاه كوبيانسك.

وأوضح: "نجحت الطائرات والمدفعية والوحدات التابعة لمجموعة القتال الغربية الروسية في صد 6 هجمات وهجمات مضادة للعدو بالقرب من أولشانا وسينكوفكا وإيفانوفكا في منطقة خاركوف وكذلك في نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوجانسك الشعبية في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية".

ووفقا له، فقد الجيش الأوكراني ما يصل إلى 60 جندي خلال اليوم الماضي بالإضافة إلى مركبتين مشاة قتاليتين و3 مركبات للأغراض العسكرية ونظام مدفعي Gvozdika مزود بمحرك ومدفع هاوتزر D-30.