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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. محافظ الدقهلية يفتتح الملتقى التوظيفي للشباب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الملتقى التوظيفي للشباب الذي تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية لمدة يومين بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، بالتعاون مع عدد من الوزارات وهي وزارة الشباب والرياضة، والتربية والتعليم ،وبمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص وبمشاركة متطوعي التحالف الوطني، وذلك بحضور ومشاركة العقيد إسماعيل معوض والعقيد علي جبريل، ممثلي مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، والمهندس محمد سامي، منسق عام محافظة الدقهلية، وأعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني وحضور وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والزراعة ومدير جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "مختار" أن الهدف من الملتقى هو دمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في جميع المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة.

وأوضح المحافظ أن الملتقى التوظيفي يهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب داخل القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاتهم التعليمية، للحد من البطالة وتدوير عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات.

وقال إن الملتقى يشارك فيه اليوم ما يقرب من 70 شركة ومؤسسة لتوفير 4000 فرصة عمل للشباب والخريجين في جميع المجالات، سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمه لهم في جميع القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

وأشاد مختار بدور القائمين على مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية وجميع الوزارات الداعمة لهذا الملتقى وجميع الشركات المشاركة من أجل توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

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