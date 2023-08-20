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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توفير 20 ألف عامل و 150 معمل و100 ألف "ديسك" للمدارس الحكومية

مجلس إدارة صندوق
مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية

ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وقد تم خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية ، التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على دعم الصندوق لموضوعات ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023 والتى تتضمن دعم الأنشطة والخدمات، وتوفير احتياجات المعامل بمدارس المتفوقين في مدارس العلوم والتكنولوجيا، وطباعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وسداد جزء من مستحقات المؤسسات الوطنية عن أعمال طبع وتوريد الكتب الجميع المراحل التعليمية وشراء الكتب والمحتوى العلمي وحقوق ملكية الكتب، فضلا عن تمويل جزء من التعاقد على توفير عدد (20) ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية على دعم الصندوق لموضوعات مديريات التربية والتعليم خلال الفترة من 14/11/2022 إلى 16/5/2023، والتى تضمنت صيانة ورفع كفاءة مبنى مديرية التربية والتعليم القديم بمحافظة جنوب سيناء،  بالإضافة إلى تجهيز استراحات الامتحانات العامة بجميع إدارات محافظة مطروح.

كما تم خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية ، الموافقة على المشروع القومي لتجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير ١٥٠ معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى ٢٧ محافظة، بواقع عدد ١٥٠٠ جهاز حاسب آلى و١٥٠ طابعة، كما تمت الموافقة على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

كما وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية على تمويل تنفيذ خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير ١٠٠ ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.

وقد وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية على التصديق بإنشاء مدرسة النيل الدولية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية جاء بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء  محمد سامى مدير صندوق ودعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى بالوزارة، واللواء أحمد صالح زغلول رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمد عبد الفتاح المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المشروعات التعليمية صندوق دعم تمويل

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