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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

أحمد حجازي
أحمد حجازي

تردد اسم المدافع أحمد حجازي كثيرًا خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد خروجه من حسابات نادي اتحاد جدة الرياضي، وذلك بسبب معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة، ما يعني صعوبة عودته للمشاركة بصورة طبيعية خلال الموسم الجاري، على أن يخضع مدافع منتخب مصر إلى برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

أحمد حجازي 

هل يعود أحمد حجازي إلى الأهلي؟

اتحاد جدة لن ينتظر أحمد حجازي حتى تمام تعافيه من الإصابة التي ألمت به، وقرر التعاقد مع مدافع جديد قادر على سد فجوة غياب المدافع صاحب الـ32 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتسجيله ضمن قائمة الفريق وخروج حجازي بشكل رسمي بسبب الإصابة، بحسب تقارير صحفية.

اتحاد جدة يبحث عن مدافع

دخل اتحاد جدة في مفاوضات مع عدد من المدافعين، من أجل ضم تدعيمات جديدة على مستوى مركز قلب الدفاع، ويعد السعودي عبد الإله العمري، الأقرب لتدعيم دفاع العميد، في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل تعويض غياب أحمد حجازي، بالتزامن مع ارتباط اسم الأخير بالرحيل والعودة إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.

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العمري لم يكن التدعيم الوحيد الذي يتحرك اتحاد جدة من أجل حسمه في الميركاتو الحالي، بل تحاول إدارة العميد التعاقد مع اللاعب المحلي حسان تمبكتي لاعب الشباب السعودي، لكن إدارة الأخير تقف أمام التفريط في خدمات اللاعب الذي يعد الأبرز في خطط مدربه بالوقت الحالي.

في الساعات القليلة الماضية، ارتبط اسم أحمد حجازي بالعودة إلى الأهلي، من أجل تدعيم دفاعه، في ظل اهتمام عدد من الأندية داخل مصر وخارجها بالتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر، على أن يكمل مرحلة التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي للقلعة الحمراء.

النادي الاهلي 

الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبى بعد ترحيب القندوسى بالرحيل

اقترب النادي الأهلي من حسم ملف المهاجم الأجنبي قبل معسكر الفريق المُقرر إقامته فى النمسا، وذلك بعدما أوشكت أزمة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق على الانتهاء، بعدما رحّب الأخير بفكرة الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الجارى.

وحسم الأهلي بنسبة كبيرة ملف المهاجم الأجنبي، الذي قد يلحق بمعسكر الفريق فى النمسا المقرر إقامته من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل لتنتهي بذلك واحدة من أهم الأزمات التي طاردت الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر.

الأهلي يرغب فى ضم مهاجم أجنبي بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد، وتفاوض مسئولو القلعة الحمراء مع أكثر من مهاجم لكن رفض القندوسي الرحيل تسبب فى تأخير حسم هذا الملف، لأن قائمة الأجانب فى الفريق مُكتملة ولابد من رحيل أحد الأجانب من أجل قيد المهاجم المُنتظر بدلاً منه.

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