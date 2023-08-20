التعاون مستمر بنجاح.. سيتى كلوب بنها يستضيف ملتقى توظيف "حياة كريمة"

يتواصل التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة أندية سيتي كلوب ، حيث يستضيف سيتى كلوب بنها ملتقى التوظيف الذي تنظمه و ترعاه مؤسسة حياة كريمة، بحضور كثيف من شباب محافظة القليوبية.

واستضاف نادي سيتي كلوب فرع بني سويف الملتقى في يوليو الماضي ، قبل أن ينتقل إلى فروع أسيوط والمنوفية والزقازيق وصولا إلي بنها تدريجيا ووفق خطة وخريطة زمنية محددة .

تمنح مؤسسة حياة كريمة من خلال ملتقي التوظيف ، فرصة كبيرة للراغبين في التوظيف للحصول على التدريب التكنولوجي الذي من خلاله يتم التعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة والتي يمكن استخدامها فى الحياة الوظيفية للاحتراف في مختلف مجالات الحياة.

وكشف الراغبون في الالتحاق بالوظائف داخل الملتقى عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الملتقيات ، حيث توفر لهم إمكانية التعرف على أكثر من مكان عمل، وبالتالي إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة في أماكن او شركات مختلفة، موجهين الشكر إلى الدولة والقائمين على تنظيم الملتقى وحسن التنظيم.

ويعد الملتقى فرصة كبيرة تحرص مؤسسة حياة كريمة ومجموعة سيتي كلوب على توفيرها بالتعاون مع الأجهزة المعنية لشبابنا من أبناء النادي والمناطق الجغرافية لفروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية في إطار سياسة الدولة الساعية لتوفير الوظائف المناسبة لأبنائنا خاصةً الشباب منهم.

ويشارك في ملتقي التوظيف العديد من الشركات في مختلف القطاعات، منها النظم الذكية، المنشآت السياحية، العمل الإداري، تمويل المشروعات، مطاعم، الأمن والحراسة، عمال النظافة، فنيين صيانة، مندوبين مبيعات.