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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العقود تتراجع للنصف|4.2 مليار جنيه إجمالي نشاط التمويل العقاري خلال 6 أشهر

نشاط التمويل العقاري
نشاط التمويل العقاري

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع التمويلات الممنوحة  لنشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -يونيو 2023 بنسبة 41 % على أساس سنوي.

وأظهر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لعملائها بلغ 4.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2022 بانخفاض 41%.

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وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية عن الفترة من يناير حتى يوينو 2023،والتى حصل"صدى البلد" علي نسخة منه، أن إجمالي قيم إعادة التمويل العقاري 453.7  مليون جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2023، مقارنة 745.5 مليون جنيه خلال فترة المناظرة من عام 2022، بتراجع 39.1 %.


تراجع إجمالى عدد عقود التمويل العقاري

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالى عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير -يونيو 2023 بنسبة 57.7%

 

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 2345 عقد خلال أول 6 أشهرمن العام الحالي، بينما وصلت العقود إلى 5540 عقد خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض 57.7 %.

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