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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 41 مليار جنيه تمويلات لقطاع المشروعات متناهية الصغر

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

كشفت الرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات متناهية الصغر منذ مارس 2016 حتى نهاية مايو 2023، ليبلغ 3.9 مليون مستفيد مقارنة بـ 3.7 مليون مستفيد حتى نهاية مايو 2022.

وأظهر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفي، الذي حصلت "صدى البلد "على نسخة منه أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر سجل 41 مليار جنيه حتى مايو مقارنة بـ 31.6 مليار  جنيه حتى نهاية نفس الفترة عن العام السابق ، بارتفاع 9.4 مليار جنيه.

وأوضحت الرقابة المالية أن النشاط التجارى استحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 59.1% حتى نهاية مايو  الماضي يليه النشاط الزراعى بنسبة 20.1%ثم القطاع الخدمي 13.9% وجاء القطاع الإنتاجي فى المرتبة الرابعة و الاخير بنسبة 6.4%.

الشركات تستحوذ علي الحصة الأكبر من التمويلات

وأشارت الرقابة المالية الي أن الشركات استحوذت على الحصة الأكبر من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر  نهاية مايو 2023 بنسبة 62.1 % يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بنسبة 34.3 %ثم  الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بنسبة 2.1%واخيرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بنسبة 1.3%.

الرقابة المالية المشروعات متناهية الصغر مايو 2023 التمويلات المشروعات

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