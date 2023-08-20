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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسبق الجامعات
تنسبق الجامعات

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من  تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي خلال دقائق من الان وستفتح المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة .

 

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2023 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :
 

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 79.5%.

التمريض سوف تقف 81.4% او تتراوح بين 82حتي 81 كحد ادني 

التجارة الحد الادني انتساب 65.5%
الاداب الحد الادني انتساب 67.5 %

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 83%
 علوم البترول والتعدين 81.5%.

 

 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023
 

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وجاءت كالآتي :
 

الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بما يعادل 60.8%

الحد الأدنى للشبعة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.

مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة 2023

 

 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواعيد وأماكن صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين  علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عام 2023.

وأوضحت أنه تقرر البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتي يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

 

ومن أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية،والتي تشمل ما يلي:-

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات –  عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

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