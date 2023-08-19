عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

صدى البلد

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من  تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي خلال ساعات من الان  .
 

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2023 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي

 مؤشرات تنسبق الجامعات 2023

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :
 

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 79.5%.

التجارة الحد الادنتي انتساب 65.5%
الاداب الحد الادني انتساب 67.5 %

الطب البيطري 84.3%

كلية العلوم 83%
 

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023
 

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وجاءت كالآتي :
 

الحد الأدنى للشعبة العلمية 250 درجة بما يعادل 60.8%

الحد الأدنى للشبعة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.
 

الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعبة الأدبية من خلال هذا الرابط معرفة كافة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الادبية اضغط هنا .

 

الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعب العلمية) من خلال هذا الرابط اضغط هنا 
 

تنسيق المرحلة الثانية 2023، ويمكن للطالب من الدخول هنـــــــــــــــا، للتقديم على تنسيق المرحلة الثانية 2023.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2023 الثانوية العامة نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

3.6 مليون جنيه لكل فرد| دولة عربية سيصبح مواطنوها الأعلى دخلا في العالم.. لن تتخيل الرفاهية

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: احنا في تطوير مستمر وهذا هو حال وسنة الدنيا

بدء مباحثات المجلس العسكري الحاكم في النيجر ومجموعة «إيكواس»

توفير العملة الصعبة والسلع .. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية | انفوجراف

الأزهر يدين الأمر.. القصة الكاملة لـ التعدي على الكنائس في باكستان بسبب شائعة تدنيس القرآن

السيسي: نعمل على تحقيق التوازن السياسي بين الشرق والغرب

خطة طموحة .. الرئيس السيسي يوضح إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل طاجن الفريك

فوائد وطريقة عمل خل الثوم في المنزل

تعرف على طريقة عمل الجلاش الحلو| خطوة خطوة

بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة لصالح طلبة الكلية الحربية

فيديو

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ