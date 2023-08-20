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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عميد معهد القلب السابق: مصر تشهد 300 حالة وفاة بالسكتة القلبية يوميا

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه لا توجد إحصائيات دقيقة في مصر عن حالات السكتة القلبية، ولكن عند مقارنة مصر بأمريكا في هذا المرض، فهناك 300 حالة وفاة في مصر يوميا بسبب السكتة القلبية.

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وتابع "جمال شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة الوفاة بالسكتة القلبية لم تزد، ولكن رصد هذه الحالات هو ما زاد، مشيرًا إلى أن أسباب أمراض القلب زادت،  وهي أمراض الضغط والسكر والكوليسترول والعوامل الوراثية والتدخين والأرق وإهمال وجبة الإفطار والمشروبات الغازية والمكملات الغذائية الهرمونية في صالات الجيم.

وقدم نصيحة للشعب المصري  حول كيفية حياة القلب من أي ضغوط، قائلاً: "من الضروري أن نمارس الرياضة يوميًا، وعدم تناول الملح الكثير، والامتناع عن الطعام، وعدم إهمال علاج الضغط والسكر والكوليسترول".



 

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