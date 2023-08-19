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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

جمال شعبان
جمال شعبان

التفاح من الفاكهة الصحية التي تتسم بمذاقها المختلف بالإضافة إلي احتوائه على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، مما يجعل الأطباء ينصجون بتناوله باستمرار.

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وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، مفاجأة عن تناول التفاح.

وكتب جمال شعبان في منشوره: "تناول تفاحة أو أكثر يوميا مش بس بتمنع زيارة الطبيب كمان مضادة للقلق والتوتر."

وأضاف جمال شعبان : "بينما الإكثار من الشيكولاتة والسكريات يزيد من القلق والتوتر طبقا لدراسة نشرتها Medscape Endocrine."

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