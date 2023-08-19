جمال شعبان يكشف مفاجأة عن تناول التفاح| لن تتوقع

التفاح من الفاكهة الصحية التي تتسم بمذاقها المختلف بالإضافة إلي احتوائه على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، مما يجعل الأطباء ينصجون بتناوله باستمرار.

وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، مفاجأة عن تناول التفاح.

وكتب جمال شعبان في منشوره: "تناول تفاحة أو أكثر يوميا مش بس بتمنع زيارة الطبيب كمان مضادة للقلق والتوتر."

وأضاف جمال شعبان : "بينما الإكثار من الشيكولاتة والسكريات يزيد من القلق والتوتر طبقا لدراسة نشرتها Medscape Endocrine."