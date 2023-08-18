عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

غير فيتامين سي|تناول
غير فيتامين سي|تناول هذه الفيتامينات يحميك من نزلات البرد و

يُعرف فيتامين سي بخصائصه المعززة للمناعة، مما يساعد في منع العدوى مثل البرد والفيروسات، توجد في الأطعمة مثل الحمضيات والتوت والخضروات، يدعم جهاز المناعة من خلال تعزيز إنتاج وعمل الخلايا المناعية.

علاوة على ذلك، فإن الوقاية من نزلات البرد والالتهابات الفيروسية تتجاوز مجرد فيتامين سي المعروف جيدًا، فيما يلي مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تلعب أيضًا أدوارًا مهمة في تقوية جهاز المناعة ودرء الأمراض مثل البرد والعدوى الفيروسية.

txt

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

txt

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

-فيتامين د

فيتامين د ضروري لتعزيز وظيفة المناعة، يساعد في تنشيط الخلايا المناعية ويساعد على تنظيم آليات دفاع الجسم، يساهم التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية مثل الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د، يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية ، ولكن تأكد من استشارة طبيبك أولاً.

- فيتامين أ

فيتامين أ حيوي للحفاظ على صحة الأسطح المخاطية ، والتي تعمل بمثابة حواجز ضد العدوى، يدعم إنتاج الخلايا المناعية ويساعد في الحفاظ على سلامة الجهاز التنفسي، تعتبر الأطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ مصادر ممتازة لفيتامين أ، تأكد من تناول الكثير من هذه الأطعمة ، خاصةً عندما تكون في موسمها.

-الزنك

الزنك معدن يساعد في إنتاج وعمل الخلايا المناعية، يشارك في عمليات المناعة المختلفة ، بما في ذلك التئام الجروح والسيطرة على الالتهابات، توفر الأطعمة مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون الزنك لدعم المناعة، يمكن أن يصبح تناول المكسرات المنقوعة أول شيء في الصباح عادة صحية لتلبية احتياجاتك الغذائية.

-فيتامين هـ

يعمل فيتامين (هـ) كمضاد للأكسدة ، حيث يحمي الخلايا المناعية من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، يعزز الاستجابة المناعية من خلال دعم إنتاج خلايا مناعية معينة، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

- سيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر آخر يدعم وظيفة المناعة، يساعد في إنتاج الإنزيمات التي تحمي ضد الإجهاد التأكسدي ويساعد أيضًا في الأداء السليم للخلايا المناعية، بعض المصادر الجيدة للسيلينيوم تشمل المكسرات البرازيلية والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة.

-فيتامينات  ب

يلعب فيتامين B6 و B9 و B12 أدوارًا مترابطة في صحة المناعة، تساهم في إنتاج الخلايا المناعية وعملها ، ونقص هذه الفيتامينات يمكن أن يضعف الاستجابات المناعية، الأطعمة مثل الحبوب المدعمة والبقوليات والخضروات الورقية واللحوم الخالية من الدهون توفر فيتامينات ب، يمكن أن يساعد إجراء اختبارات الدم في تحديد النقص الغذائي ، إن وجد.

المصدر: timesofindia.

 

فيتامين سي البرد الخلايا المناعية جهاز المناعة نزلات البرد الالتهابات الفيروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

ابنة هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيبة تكشف أسرارا عن المتحور الجديد.. تسوية اللحوم بهذه الطريقة تصيبك بالديدان

سعر إطلالة مي عمر في الأردن تثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

نشرة المرأة و الصحة| ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة.. خبير تغذية يكشف عن مخاطر وفوائد كبدة الدجاج

بفستان ملفت.. بشرى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

ترشيحاتنا

بالقانون .. تحذير من الحصول على مزايا ذوى الإعاقة لغير المستحقين

مقاتلات حربية من كوريا الشمالية تتصدى لطائرات استطلاع أمريكية| تفاصيل

من أديس أبابا.. رئيس الإمارات يرحب بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عرض الـ 10 ملايين دولار لـ زيزو |خاص

الموت بسبب الجوع .. إحصائية صادمة في تيجراي الإثيوبية

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

بعد ظهورها في مرسى علم.. معلومات عجيبة عن السمكة الزجاجية

فيديو

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ