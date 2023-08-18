احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

يُعرف فيتامين سي بخصائصه المعززة للمناعة، مما يساعد في منع العدوى مثل البرد والفيروسات، توجد في الأطعمة مثل الحمضيات والتوت والخضروات، يدعم جهاز المناعة من خلال تعزيز إنتاج وعمل الخلايا المناعية.

علاوة على ذلك، فإن الوقاية من نزلات البرد والالتهابات الفيروسية تتجاوز مجرد فيتامين سي المعروف جيدًا، فيما يلي مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تلعب أيضًا أدوارًا مهمة في تقوية جهاز المناعة ودرء الأمراض مثل البرد والعدوى الفيروسية.

-فيتامين د

فيتامين د ضروري لتعزيز وظيفة المناعة، يساعد في تنشيط الخلايا المناعية ويساعد على تنظيم آليات دفاع الجسم، يساهم التعرض لأشعة الشمس والمصادر الغذائية مثل الأسماك الدهنية والأطعمة المدعمة في الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د، يمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية ، ولكن تأكد من استشارة طبيبك أولاً.

- فيتامين أ

فيتامين أ حيوي للحفاظ على صحة الأسطح المخاطية ، والتي تعمل بمثابة حواجز ضد العدوى، يدعم إنتاج الخلايا المناعية ويساعد في الحفاظ على سلامة الجهاز التنفسي، تعتبر الأطعمة مثل الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ مصادر ممتازة لفيتامين أ، تأكد من تناول الكثير من هذه الأطعمة ، خاصةً عندما تكون في موسمها.

-الزنك

الزنك معدن يساعد في إنتاج وعمل الخلايا المناعية، يشارك في عمليات المناعة المختلفة ، بما في ذلك التئام الجروح والسيطرة على الالتهابات، توفر الأطعمة مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون الزنك لدعم المناعة، يمكن أن يصبح تناول المكسرات المنقوعة أول شيء في الصباح عادة صحية لتلبية احتياجاتك الغذائية.

-فيتامين هـ

يعمل فيتامين (هـ) كمضاد للأكسدة ، حيث يحمي الخلايا المناعية من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، يعزز الاستجابة المناعية من خلال دعم إنتاج خلايا مناعية معينة، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

- سيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر آخر يدعم وظيفة المناعة، يساعد في إنتاج الإنزيمات التي تحمي ضد الإجهاد التأكسدي ويساعد أيضًا في الأداء السليم للخلايا المناعية، بعض المصادر الجيدة للسيلينيوم تشمل المكسرات البرازيلية والمأكولات البحرية والحبوب الكاملة.

-فيتامينات ب

يلعب فيتامين B6 و B9 و B12 أدوارًا مترابطة في صحة المناعة، تساهم في إنتاج الخلايا المناعية وعملها ، ونقص هذه الفيتامينات يمكن أن يضعف الاستجابات المناعية، الأطعمة مثل الحبوب المدعمة والبقوليات والخضروات الورقية واللحوم الخالية من الدهون توفر فيتامينات ب، يمكن أن يساعد إجراء اختبارات الدم في تحديد النقص الغذائي ، إن وجد.

المصدر: timesofindia.