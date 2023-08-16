ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية على البحر.

وتألقت ميريهان حسين على البحر بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستاناً طويلاً ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وتزينت ميريهان حسين بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي تتناسب معها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها.