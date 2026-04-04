إصلاح الكسور ومراجعة خطوط المياه في قرية متبول بكفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال مراجعة وصيانة خطوط مياه الشرب بقرية متبول، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان انتظام وصول المياه بصورة مستقرة.

وقال رئيس المدينة، إنه تم الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه الشرب أمام سنترال متبول، وكذلك إصلاح كسر آخر بجوار مسجد إبراهيم سعيد بقرية كفر متبول، إلى جانب تنفيذ أعمال مراجعة وصيانة شاملة لعدد من خطوط المياه بالقرية، مع استمرار العمل على باقي الخطوط للقضاء على أي تسريبات ناتجة عن تشغيل محطة متبول.

تأتي هذه الأعمال بمتابعة ميدانية مستمرة ومباشرة، بالتنسيق الكامل بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاءت الأعمال تحت إشراف عبود الصيفي نائب رئيس المدينة لشؤون القرى وبمشاركة المهندس رأفت زيدان مدير مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، لضمان رفع كفاءة الشبكات وتحقيق الاستقرار في ضخ المياه للمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار أعمال المتابعة الدورية والصيانة الوقائية لكافة خطوط المياه، مع سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو أعطال طارئة بنطاق القرية.