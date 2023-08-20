فى حضور محافظ مرسى مطروح رجل الأعمال الاماراتى العبار: نحرص دائما على الاستثمار بمصر

احتفلت ( إعمار) بافتتاح فندق جديد في الساحل الشمالي بحضور كل من اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، ومحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية الاماراتية .

بهذه المناسبة قال رجل الاعمال الاماراتى محمد العبار، إن هذه الخطوة تعكس إيماننا الكبير بالسوق المصري وحرصنا الممتد للاستثمار في مصر لتحويلها إلى مركز عمراني سياحي عالمي.

وأكد أن ذلك يأتى بدعم القيادة المصرية وموحدين الخطى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الملف.

وقال نسعى الى تطوير حوالي 3000 غرفة فندقية في منطقة الساحل الشمالي في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 26.3 مليار جنيه مصري .

تأتي تلك الخطوة امتداداً لرؤية الشركة ذات الطابع الدولى والتي ترتكز على تطوير منطقة الساحل الشمالي والعمل على الارتقاء بقطاع الفنادق والضيافة بها، إسهاماً منها لتحويل مصر لوجهة مركزية للسياحة الترفيهية.