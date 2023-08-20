عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. من يدير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة؟.. فيديو

الزمالك
الزمالك

كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، عن الموقف القانوني ومستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة النادي،  لافتا إلى أن اللوحة الاسترشادية توصي بأنه في حالة خلو منصب مجلس الإدارة يتولى الإدارة لجنة ثلاثية مكونة من المدير الإداري، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي.

txt

مفاجآت داخل القلعة البيضاء بعد الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الزمالك| فيديو

txt

أمامهم 6 أيام للرجوع عنها| ناقد رياضي: استقالة مجلس الزمالك «خطوة إيجابية»

وأكد "أبو عايد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر الجديدة” تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية “etc”، أنه من حق اللجنة الثلاثية تفويض من تراه مناسب وكفء لإدارة النادي حتى تنظيم الانتخابات وتولى منصب إدارة جديدة،  مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية الحالية لن تستمر طويلا، ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة سيعلن قرار إداري يتعين لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك.

وأوضح أن حجم التحديات الموجودة في الزمالك يصعب على اللجنة الثلاثية الثلاثية إدارته،  وبالتالي تستعين اللجنة بفريق من أفضل الخبرات والكفاءات يطلق عليه "لجنة الإنقاذ" لتولي الملفات الهامة في النادي، لحين انعقاد أول جمعية عمومية قبل نهاية 30 أكتوبر.
وأضاف أن التحديات التي كان يواجهها الزمالك يدركها كل اعضاء ومحبي ومشجعي الزمالك، لكن اصبح هناك نقطة امل بمستقبل افضل للنادي، معلقا “هناك تفاؤل للجمهور بمستقبل أفضل للزمالك”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

تعليق ناري من الإعلامي أحمد جمال على استقالة مجلس إدارة الزمالك

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

ترشيحاتنا

هل يتم توريد الأقماح داخل مصر بالدولار؟.. التموين توضح

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. تعرف على شروط الكليات وكيفية التقديم

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة دخول متحور كورونا الجديد إلى مصر| فيديو

مدير النشاط الرياضي للزمالك يتقدم باستقالته.. مستند

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

حسين لبيب: أساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ