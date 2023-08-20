مفاجأة.. من يدير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس الإدارة؟.. فيديو

كشف الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، عن الموقف القانوني ومستقبل نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة النادي، لافتا إلى أن اللوحة الاسترشادية توصي بأنه في حالة خلو منصب مجلس الإدارة يتولى الإدارة لجنة ثلاثية مكونة من المدير الإداري، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي.

وأكد "أبو عايد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر الجديدة” تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية “etc”، أنه من حق اللجنة الثلاثية تفويض من تراه مناسب وكفء لإدارة النادي حتى تنظيم الانتخابات وتولى منصب إدارة جديدة، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية الحالية لن تستمر طويلا، ومن المتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة سيعلن قرار إداري يتعين لجنة ثلاثية لإدارة الزمالك.

وأوضح أن حجم التحديات الموجودة في الزمالك يصعب على اللجنة الثلاثية الثلاثية إدارته، وبالتالي تستعين اللجنة بفريق من أفضل الخبرات والكفاءات يطلق عليه "لجنة الإنقاذ" لتولي الملفات الهامة في النادي، لحين انعقاد أول جمعية عمومية قبل نهاية 30 أكتوبر.

وأضاف أن التحديات التي كان يواجهها الزمالك يدركها كل اعضاء ومحبي ومشجعي الزمالك، لكن اصبح هناك نقطة امل بمستقبل افضل للنادي، معلقا “هناك تفاؤل للجمهور بمستقبل أفضل للزمالك”.