الإسكندرية .. موظفة تحرض شخصين على الاصطدام بمديرة مدرسة بسيارة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالإصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالإصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة وإتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها.. وتم ضبط الاخيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.