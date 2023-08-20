المسلماني: روسيا ترى أن مصر هي الركيزة الأساسية في الشرق الأوسط

خصص برنامج “الطبعة الأولى” تقديم الإعلامي “أحمد المسلماني"، والمذاع على قناة ”الحياة"، فقرة خاصة للحديث عن العلاقات المصرية الروسية.

وقال “أحمد المسلماني”،: روسيا ترى أن مصر هى الركيزة الأساسية في الشرق الاوسط وأفريقيا، وتشيد بدورها الكبير في استقرار أفريقيا والشرق المتوسط.

واسترسل: الرئيس السيسي قال علاقتنا بروسيا مميزة وأن التعاون في المنطقة الصناعية ومحطة الضبعة مشروعات مهمة تمثل تعاون كبير بين البلدين..كما أن التبادل التجاري زاد بشكل كبير الفترة الأخيرة.



وشدد على أن العلاقات المصرية الروسية كبيرة وممتدة منذ سنوات طويلة، كما أن العلاقات تشهد تطورا واضحا منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.