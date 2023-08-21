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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بقرى شمال سيناء

حملة التطعيم ضد مرض
حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

تواصل مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء،تنفيذ  الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات وتستمر لمدة ٤ايام .


و قال الدكتور طارق محمد  ، مدير عام الصحة بالمحافظة   ان المستهدف 105922 طفلا وطفلة ، وتقوم بالتطعيم 470 فرقة تجوب انحاء المحافظة وتم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات
وناشد د طارق  المواطنين بتطعيم أبنائهم للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء اية فيروس قادم من دول الجوار التي يوجد بها المرض.

 

وأضاف الدكتور أسامة سالم  مدير إدارة الطب الوقائى ان الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، مع تنقل فرق التوعية بالحملة  ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

من جانبها أوضحت الدكتورة هانم عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز  ومن منزل إلى منزل ، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة  عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين    
 

بدوره، قال الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والاعلام الصحي انه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال مشيرا إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري وحزب حماه الوطن ودورهم المثمر في إنجاح الحملة  .

 

بدون مقابل:

 

وأشار  الدكتور محمد قابيل المشرف المركزى للحملة الي تواجد فريق من المشرفين بوزارة الصحة يعمل جنب الي جنب مع فريق المحافظة لتذليل اي عقبات والوصول إلى تطعيم كل طفل على أرض المحافظة .وأكد أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل . 

 

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه يتم الإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، وسبق مخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة  وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال  مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة،  لافتا انه يتم استخدام مكبرات الصوت والسيارات،  تحت  شعار «نطعم كلنا نحمي نفسنا - اتأكد من تطعيم طفلك ضد مرض شلل الأطفال
 

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