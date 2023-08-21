اختيار مكان بالعريش لإنشاء كليات تابعة للأزهر الشريف

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، عدد من الأماكن بمنطقة السبيل بدائرة مدينة العريش لاختيار قطعة أرض تقام عليها كليات تابعة للأزهر الشريف ، بحضور اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش والمهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس.

وقال اللواء شوشة، أن الازهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم ..حيث تولي مؤسسة الازهر تولي المحافظة اهتماما كبيرا .

وأضاف اللواء شوشة ، أثناء تفقده قطعة أرض ان سيتم إنشاء كليتين لتكون نواة لجامعة الازهر في منطقة السبيل غرب مدينة العريش

وأشار المحافظ، إلي الدعم المتواصل من فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف لأبناء شمال سيناء من خلال التوسع في انشاء المعاهد الازهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء .



موقف داخلي :

من ناحية أخري، تفقد اللواء شوشة ،مكان اخر في منطقة السبيل جنوب مدينة العريش، لإنشاء الموقف الداخلي للسيارات بجانب الموقف الكبير الذي سيتم انشاؤه في منطقة المحاجر .