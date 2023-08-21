البلشي: صحفيو الـBBC يبدأون إضرابا لمدة 10 أيام

بدأ الصحفيون العاملون فى موقع بي بي سي الدخول فى إضراب عن العمل لمدة عشرة أيام ضد الأوضاع التمييزية التى يتعرضون لها .

وأعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن الصحفيين في موقع بي بي سي، سينفذون إضرابًا عن العمل لمدة 10 أيام بدعم كامل من نقابة الصحفيين ضد الأوضاع التمييزية التي يتعرضون لها.



وقال في منشور له على فيسبوك: “كل الدعم لتحركاتهم القانونية لتحقيق مطالبهم المشروعة.. أدعو كل الزملاء للتضامن معهم.. وأدعو كل ضيوف بي بي سي لإعلان دعمهم لاضراب الزملاء في بداية أي مداخلة خلال برامجها المختلفة في مواجهة محاولات التعتيم على الإضراب من جانب بي بي سي".