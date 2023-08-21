العلامات السوداء بالبطاطس.. طبيبة: احذروا شيبسي الأسواق يحتوي على بكتريا

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن العلامات السوداء بالبطاطس.

وقالت نوح في منشورها دا العفن البني في البطاطس Potato Brown rot

المسبب له نوع من البكتيريا Pseudomonas solanacearum

يسبب العفن البني علي الدرنات تكون مواد لزجة بمرور الوقت تسبب تكاثر بكتيري ضار قد تسبب نزلات معوية حادة ..

قد تصل لتسمم غذائي في بعض الصناعات الرديئة يتم عمل شيبسي مجهول الهوية وبيظهر العفن علي شكل حلقات شبه محروقة وطبعا مع استخدام النكهات والألوان تختفي نوعا ما.



الرجاء اختيار المنتجات الموثوقة والمصنعة جيدا أو عمل شيبسي في المنزل من بطاطس سليمة

الافضل تجنب أي لون أو أي حاجة غريبة في أي منتج غذائي.