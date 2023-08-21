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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فنربخشه التركي: لم نحسم موقفنا من إعارة عمر فايد

صدى البلد

أكد صلاح الدين باقي مدير الكرة بنادي فنربخشه التركي أن عمر فايد لاعب الفريق المنتقل من المقاولون العرب ينتظره مستقبلا كبيرا.

وقال صلاح الدين باقي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر فايد لاعب رائع وينتظره مستقبل كبير مع فنربخشه وسيكون إضافة قوية للفريق"

وأضاف: "فايد شارك بالفعل في التدريبات وذلك من أجل تأهيله بشكل مناسب ليصبح جاهزا للفترة المقبلة"

وواصل: " لم نحسم بعد إمكانية استمراره مع الفريق هذا الموسم أو انتقاله على سبيل الاعارة لأحد الفرق وسيكون القرار خلال أسبوع على أقصى تقدير سواء باستمراره او اعارته لأحد الأندية وهذا سيتوقف على قرار المدير الفني للفريق"

واختتم: "يوجد نسبة إعادة بيع لنادي المقاولون في حالة انتقاله ولكن لن نفصح عن هذه المعلومات للإعلام"

فنربخشة التركي فنربخشة عمر فايد المقاولون العرب المقاولون

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