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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية; رفع 220 طن قمامة ومخلفات تقليم أشجار و200 طن مواد صلبة

حملات نظافه
حملات نظافه

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة جمصه مستمرة  حتي نهاية سبتمبر القادم نهاية موسم الصيف وذلك لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبه لتشمل جميع انحاء المدينة وشاطئ جمصه وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين المصطافين المترددين علي مصيف جمصه هذا العام.. 
وأوضح "مختار" انه تم رفع 220 طن قمامة ومخلفات تقليم اشجار و30 طن اتربة و200 طن مخلفات صلبة  من المقلب العشوائي والتخلص الأمن منها ..
وأوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة ومتابعه المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين  مدير عام المخلفات الصلبة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل فقد تم التنسيق مع المهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصه والسادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المشاركة بعدد 7 مراكز وهي مراكز ومدن المطريه المنزله ميت سلسيل محله دمنه شربين بلقاس منيه النصر وبمشاركة نواب رؤساء المدن المشاركين بالاشراف التام علي اعمال النظافه العامه خلال فترتي العمل، هذا ويستمر العمل في تنفيذ اعمال الحملة المشار اليها وفقا وفقا للبرنامج الزمني المقرر لها مشيرا انه تم اليوم الاعلان عن بدأ رفع المقلب العشوائى بأطراف مدينه جمصه ونقله الي المقلب الصحي بقلابشو للتخلص الأمن منه وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لرفع كافه مقالب العشوائيه بنطاق المحافظه تماشيا مع توصيات مؤتمر cop7 للتغيرات المناخيه كما شملت الاعمال رفع  القمامه من مدينه جمصه والشيخ زايد و ١٥ مايو ورفع  اتربه ناتج كنس الشوارع كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بكورنيش جمصه السياحي ورش مبيد الحشرات والباعوض بتقسيم ١٥ مايو وزايد.
و استمرت اعمال  النظافة والتجميل بنطاق الوحدات المحلية ومختار يتابع اعمال تحسين مستوي النظافة بمراكز ومدن تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة وشربين باشراف ومتابعة اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز والمدينة وميت غمر باشراف ومتابعة اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة والمطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين رئيس المركز والمدينة  والكردي باشراف ومتابعة السيدة اميمه السعيد رئيس المدينة..
جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخلفات الصلبة رفع تراكمات القمامة والمخلفات محافظ الدقهلية ميت غمر مود

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