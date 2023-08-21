برلماني يقترح التنازل عن الحصيلة التصديرية لتعظيم موارد العملة الصعبة

طالب النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور محمد معيط وزير المالية بصفة خاصة بالإسراع فى وضع ضوابط واليات واضحة للحصيلة التصديرية وعدم السماح باخذها و لابد من التنازل عنها لدى البنك فلا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة اليه نتاج عملية التصديرية وبيعها في السوق الموازي ، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة موافقة مباشرة من الحكومة علي استمرار وتواجد السوق الموازي.

واقترح " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم على الحكومة ربط المساندة التصديرية التي يتمتع بها المصدرون وتصرفها الدولة بالتنازل عن الحصيلة الواردة من التصدير و هذا لا يكفي بل أيضا ربط جميع أعمال المصدر بهذا الأمر لأنه طبيعي سيفضل المصدر بيع الحصيلة في السوق الموازي عن صرف الدعم و بالتالي لابد من وضع العديد من الاليات التي تعوق تلاعب بعض المصدرين في هذا الأمر ، مؤكداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الاجراءات لتنفيذ هذا الاقتراح>

وقال النائب مجدى الوليلى إنه لابد من الدفع بحلول عاجلة لهذا الملف الذى سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق زيادة من موارد الدولة من العملة الاجنبية و ذلك الامر ينطبق ايضا علي السياحة، مطالباً من الحكومة اتخاذ مجموعة السياسات والقرارات التى اعظم موارد الدولة من العملة الصعبة خلال هذه المرحلة.