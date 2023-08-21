بعد تعيين لجنة ثلاثية| 5 تحديات تواجه الزمالك.. ورفع القيد والحجز على الأرصدة أهمها

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، التقدم باستقالته، ونشر بيانا رسميا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وبعدها، أعلن المستشار محمود طه، عضو المجلس، التقدم باستقالته من عضوية نادي الزمالك من منصبه، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعلن خلاله الاستقالة.

كما أعلن سليمان وهدان، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، استقالته من مجلس القلعة البيضاء، ونشر بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن خلاله الاستقالة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون نادي الزمالك إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .

5 تحديات تواجه الزمالك

يواجه نادي الزمالك العديد من التحديات خلال الفترة الانتقالية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وتولى المهمة بشكل رسمي.

ويتمثل أول التحديات رفع الحجز علي أرصدة الزمالك من الجهات الحكومية أو جدولتها وفى مقدمتها مصلحة الضرائب.

ثاني التحديات فى نادي الزمالك تشمل الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه لدى الشركة الراعية.

ثالث التحديات يكمن في سداد غرامة شيكابالا وأتشيمبونج ورفع ايقاف القيد عن نادي الزمالك.

رابع التحديات يدور حول سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وتجديد عقد أحمد فتوح نجم نادي الزمالك.

خامس التحديات يتضمن توفير موارد مالية والإعلان عنها بشفافية بما يضمن عقد صفقات جديدة من نوعية اللاعبين السوبر.

قرار عاجل من وزارة الرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا حول خارطة طريق نادي الزمالك جاء على النحو التالي:

فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعد ما تولي المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكامله عن إدارة واحده من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر ، وبالإشارة إلى الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات.

وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصاً منهم على الصالح العام للنادى ، وفى هذا الإطار ، وحرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإدارى لتك المؤسسة الرياضية العريقة ، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقاً للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادى إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بنداً لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإعمالها شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانوناً .

