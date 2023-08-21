سأترشح لرئاسة النادي.. حسين لبيب: مديونيات الزمالك مليار و500 مليون جنيi

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، عن آرائه بشأن عدة مسائل تتعلق بالنادي، مؤكدا أن لديه حلا لإنهاء أزمة القيد في النادي عن طريق دفع الديون والمديونيات المتراكمة وإدارة ملف الغرامات بشكل محترف.

تصريحات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق

حل حسين لبين رئيس نادي الزمالك السابق ضيفا في برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، وقال خلال حواره أن إمام عاشور هو لاعب ذو خامة طيبة وصغير في السن، وأنه تم تجديد عقده أثناء فترة رئاسته للنادي بسبب كفاءته كواحد من أفضل اللاعبين في مصر.

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