أزمة أحمد عيد وراء ضياع ضم مهاجم إنبي لـ الزمالك.. تفاصيل

اشتعلت الأزمة بين نادي الزمالك وإنبي بعد رحيل أحمد عيد نجم القلعة البيضاء الي النادي المصري البورسعيدي .



كان نادي إنبي تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد أحمد عيد ونادي الزمالك بعد عودة اللاعب من الإعارة في صفوف النادي البترولي.



وأكدت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن أزمة أحمد عيد تسببت في رفض نادي إنبي انتقال محمد حمدي لنادي الزمالك رغم اتمام الاتفاق بين القلعة البيضاء واللاعب على كافة الأمور المالية.

وأشارت المصادر إلى أن نادي انبي عبر رئيسه أيمن الشريعي رفض انتقال اللاعب الي الزمالك وقرر بحث أي عروض احترافية خارج مصر.



وذكرت المصادر أن أزمة أحمد عيد ألقت بظلالها على مفاوضات نادي الزمالك مع انبي لضم أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي حيث رفضت إدارة النادي البترولي عرض نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب .

الزمالك يطالب بإيقاف اللاعب

وطالب نادي الزمالك اتحاد الكرة بإيقاف أحمد عيد عقب الإعلان عن انتقاله للمصري البورسعيدي، بعدما وقع عقدًا جديدًا للفريق الأبيض.

وكان النادي المصري البورسعيدي، قد أنهي التعاقد مع الظهير الأيمن، في سوق الانتقالات الحالي لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل 2023-2024، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي الزمالك المصري.

وأثار أحمد عيد جدلًا في الآونة الأخيرة، بعدما رفض مواصلة مشواره مع نادي إنبي الذي لعب له معارًا في الموسم الماضي، ليعود مرة أخرى إلى ناديه الأصلي الزمالك.

وانتقل أحمد عيد إلى إنبي على سبيل الإعارة من الزمالك الموسم الماضي مع وجود بند بأحقية إنبي في شراء اللاعب، وذلك ما قام به النادي؛ لكن اللاعب رفض التوقيع على عقود انضمامه للنادي البترولي، ليقوم إنبي بتقديم شكوى في اتحاد الكرة ضد اللاعب مطالبًا بإيقافه.

وعاد أحمد عيد للمران مع الزمالك؛ لكنه لم يقيد في قائمة الفريق بسبب عقوبة حرمان الزمالك من القيد، ليغيب عن البطولة العربية للأندية التي شارك بها الزمالك في السعودية. ثم أعلن عن رحيله لصفوف المصري بعد عدم قيده مع الزمالك.

نادي الزمالك كان بصدد قيد أحمد عيد في القائمة الثانية لأنه يعتبر لاعبًا مدد تعاقده ولا علاقة له بعقوبة إيقاف القيد لذا طالب النادي الأبيض بإيقافه لأنه وقع لناديين في وقت واحد".

وقال مصدر مقرب من أحمد عيد أنه لاعب حر ولا يملك تعاقدًا مع أي نادي لذا وقع للنادي المصري في صفقة انتقال حر.

وتابع: "الزمالك لم يوثق عقده الجديد مع اللاعب ولم يقيده في القائمة الأولى كذلك إنبي لم يوثق عقد إعارة اللاعب وعيد لم يوقع على عقد جديد مع إنبي من حقه الانتقال لأي نادٍ وتعاقده مع المصري سليم 100%".

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن النادي المصري أرسل يستفسر عن موقف اللاعب قبل الإعلان عن ضمه، وتم إبلاغه بأنه لا يوجد تعاقد يخص اللاعب في الاتحاد بالوقت الحالي ما يعني أنه لاعب حر.

وتابع المصدر: الزمالك لم يتقدم بأي عقد جديد يخص اللاعب، وإذا تم ذلك سنبحث الموقف وقد يصدر قرار بإيقافه إذا ثبت صحة توقيعه لناديين".