والزبائن موجودين.. شاهد مسنة تحطم صالون حلاقة رجالي بسيارتها في أمريكا

بينما يجلس رجلا على أحد كراسي الاستقبال وآخر يقوم بالحلاقة في صالون رجالي، اقتحت سيدة مسنة بسيارتها الصالون الواقع في ولاية أريزونا الأمريكية.

لحظات رعب عاشها زبائن صالون الحلاقة إثر فقدان السيدة المسنة السيطرة على سيارتها من نوع “لكزس” وتسببها في تدمير أجزاء من صالون الحلاقة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، فإنه لحسن الحظ لم يصب أحد بجروح خطيرة في الحادث، علما بأن السائقة أصيبت بإصابات خفيفة في الساق.

تعليق المالكة

وقالت آشلي أبتون، التي تملك صالون أوروم للرجال، إنه لو كانت واقفة على يسار المحال، لكانت السيارة أصابتها بسوء أو عرضتها للأذي الشديد.

ووفقا للديلي ميل، فإنه من غير الواضح أيضا ما إذا كان مالك العقار أو شركة تأمين السائق سيدفع مقابل الإصلاحات المطلوبة نتيجة الحادث المروع.