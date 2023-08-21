الصين تستنكر بيان القمة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان

استنكرت الصين، اليوم الاثنين، الإعلان المشترك الصادر بعد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الصين اليوم الاثنين إنها قدمت شكاوى بشأن بيان صدر في قمة أخيرة لزعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان انتقدوا فيه "السلوك الخطير والعدواني" لبكين بشأن المطالبات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين "إن الحكومة والمعارضة الحازمة تقدمت باحتجاجات شديدة إلى الأطراف المعنية".

وفي بيان مشترك، عبر رؤساء أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، عن التزامهم بالتشاور مع بعضهم على نحو فوري خلال الأزمات وتنسيق الاستجابة للتحديات الإقليمية والاستفزازات التي تؤثر على المصالح المشتركة.

كما اتفقوا على عقد تدريبات عسكرية مشتركة سنويا وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي بخصوص تجارب الإطلاق الصاروخي التي تجريها كوريا الشمالية بحلول نهاية العام الحالي. وتعهدت البلدان الثلاثة بعقد قمة ثلاثية سنويا.

كما وجهوا إدانتهم القوية للسلوك الخطير والعدواني من جانب الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقال البيان فيما يتعلق بالسلوك الخطير والعدواني الداعم للمزاعم البحرية غير القانونية التي شهدناها مؤخرًا من قبل جمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي ، ويعارضون بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في مياه المحيطين الهندي والهادئ.