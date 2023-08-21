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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون وديات .. مدرب المنتخب الأولمبي يرفض مواجهة البرازيل وباراجواي فى سبتمبر

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

رفض البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي خوض أولمبي الفراعنة دورة ودية دولية في مصر بمشاركة منتخبات بارزة فى مقدمتها البرازيل وباراجواي استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.  

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان ميكالي رفض خوض دورة ودية دولية تقام فى مصر نظرا لرغبته في مواجهة المنتخب الأولمبي منتخبات من نفس المستوي .

اشار الي ان ميكالي يري ان تجهيز اللاعبين في مباريات ودية امام منتخبات من مستوي الفراعنة الشباب عبر تنفيذ الافكار والاساليب التكتيكية .

لفت الي ان ميكالي لا يحبذ خوض المنتخب الأولمبي مباريات امام فرق قوية مثل البرازيل وباراجواي من أجل تجربة العديد من العناصر الواعدة فى صفوف الفراعنة الشباب . 

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معسكر سبتمبر من دون وديات

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، على إقامة معسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبل، بمدينة برج العرب بالأسكندرية.

وفضل ميكالي إقامة معسكر الفريق في برج العرب، نظرا لتمتع المدينة بالهدوء الذي يمنح الجهاز الفني واللاعبين مزيدا من التركيز خلال التدريبات، كما أن منتخب مصر الأول سيدخل معسكرا تدريبيا بالقاهرة في نفس التوقيت، إستعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس.

ولن يخوض المنتخب الأولمبي أي مباريات ودية خلال معسكره المقبل، في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر المقبلين، تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي.

وفشل اتحاد الكرة في توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكر سبتمبر المقبل، بسبب إنشغال المنتخبات الأولمبية في قارة أسيا بالتصفيات المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024، والتي لم تنتهي بعد في القارة الأسيوية.
أما منتخبات أوروبا فقد أرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية لها يطلب مواجهاتها وديا في أجندة سبتمبر.

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المنتخب الأولمبي يواجه أوزبكستان وديا 

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره الأوزبكي لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج اعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه يجري مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها، وإن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع المدير الفني ميكالي، الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته..

وأوضح أن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوي في الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس بعدما حصد المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت في المغرب.

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