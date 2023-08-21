عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية. 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.


وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات الأمم الأفريقية

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

ترشيحاتنا

سقوط رجال الشرطة المزيفين بعد عملية سرقة بأسوان

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. الموعد والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة

سويلم : تعاون مصري إماراتي لوضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

وزير الري : تنسيق مع إندونيسيا لخدمة قضايا المياه في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة حمدي الميرغني

والزبائن موجودين.. شاهد مسنة تحطم صالون حلاقة رجالي بسيارتها في أمريكا

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

فيديو

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ