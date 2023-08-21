الحبيب الأقرب لقلب نجوى فؤاد من زيجاتها الـ7| تعرف عليه

تعددت زيجات الفنانة نجوى فؤاد، ولم تشعر بالحب إلا في زيجة واحدة من بين تلك الزيجات، هذا الحب من طليقها اللبناني سامي الزغبي، الذي اغتبرته حب حياته.

صديقة نجوى فؤاد تخطف زوجها

وكشفت نجوى فؤاد في أحد حواراتها التلفزيونية، عن أنها تزوجت سبعة رجال، ولكنها اعتبرت طليقها اللبناني سامي الزغبي هو حب حياتها، ولم تجد حرجًا في الاعتراف باستمرار حبها له، لافتة إلى أنها كانت سببًا في خطف صديقتها له بسبب انشغالها بعملها عن الاهتمام به، ووصفت الزغبي بـ«الرجل العقدة».

أهم المحطات الفنية في حياة نجوى فؤاد

وقالت نجوى فؤاد، إن أهم المحطات الفنية في حياتها، كانت بسبب الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، وذلك عندما قدم لها المقطوعة الموسيقية، حيث وعدها وقتها أنه سيضعها على القمة، وطلب منها بعد ذلك أن تستمر في تلك المكانة، وقالت إن لقاءهما كان بمحض الصدفة، وقت تناول العشاء مع الكاتب أنيس منصور، واستمر تقديم "قمر 14" في حفلات الراقصة نجوى فؤاد لمدة ثلاث سنوات.

وتعرض موسيقار الأجيال لهجوم حاد من الصحفيين بعد مقابلته مع نجوى فؤاد، حيث رأوا أنه ليس من اللائق أن يلتقي السحاب بالراقصة، حسبما نشرت مجلة "آخر ساعة" في 14 يونيو 1978.

وعن أحوالها المادية، اعترفت الفنانة نجوى فؤاد بأنها تحب أن تعيش بشكل لائق، وكشفت عن أن أكبر مبلغ كان بحوزتها بلغ حوالي 10 ملايين جنيه، أما الآن فقد اضطرت لبيع قطة أرض وشقة كانت تمتلكهما، ووضعت ثمنهما في البنك لتعيش من ريعه، بالإضافة إلى بعض الأدوار التي تقدمها في الأعمال الفنية.

«نجوى فؤاد»، راقصة شرقية وممثلة مصرية، بدأت حياتها الفنية كراقصة واتجهت للتمثيل سنة 1964 وعادت للرقص لكنها قامت باعتزاله سنة 1997 للتفرغ للتمثيل، قدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

ذاع صيت الفنانة والراقصة المصرية نجوى فؤاد بعدما صورت جلسة خاصة أمام الأهرامات وأبوالهول لصالح التلفزيون الفرنسي، فبدأ متعهدو الحفلات في الدول العربية وخارج مصر يطلبونها لإحياء الحفلات.

لكن خلال أدائها لفقرتها في حفلات داخل مصر، رفضت نجوى فؤاد أن تكمل فقرتها إثر مشادة حدثت بينها وبين الجمهور، واضطرت لأن تنسحب من على خشبة المسرح.