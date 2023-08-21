عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من الجمعة الجاية .. إعلان رسمي في السكة الحديد بشأن هذه القطارات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت القومية لسكك حديد مصر إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها  بمحطة شبرا الخيمة وذلك تيسيراً على الركاب.
حيث تقرر إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة : 
1- قطارى 941 سياحى ( القاهرة / الزقازيق / المنصورة / دمياط  ) خط الشرق  /  966 سياحى ( دمياط / القاهرة ) 
2- قطارى 952 / 955 مكيف ( بورسعيد / القاهرة ) . 
3- قطارى 810 / 809 سياحى ( شربين / قلين / طنطا / القاهرة ) . 
4- قطارى 946 / 959 سياحى  ( الاسماعيلية / القاهرة ) . 
كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 / 9 / 2023 إلغاء اختصار القطارات الآتية بمحطة شبرا الخيمة ويتم قيامها ووصولها لمحطة القاهرة : 
1- قطارى 956 / 945 سياحى ( بورسعيد / القاهرة ) . 
2- قطارى 994 / 965 سياحى  ( دمياط / القاهرة ) .
3- قطارى 1914 / 1915 سياحى  ( المنصورة / القاهرة ) .
4- قطارى 964 / 969 سياحى ( دمياط / القاهرة ).

وقالت الهيئة إن ذلك تزامناً مع الانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الاشارات الجديدة والتى تعد جزء من خطة التطوير الشاملة التى تقوم بها وزارة النقل فى الوقت الحالى بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من انطلاق القمة

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

بعد تعيين لجنة ثلاثية| 5 تحديات تواجه الزمالك.. ورفع القيد والحجز على الأرصدة أهمها

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

ليلة لم تنم فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة حداد الجيزة

ترشيحاتنا

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رئيسة المجر تستقبل البابا تواضروس بالقصر الجمهوري ببودابست

أوسوريو يحدد وديات الزمالك خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد

فابريزيو رومانو يحسمها: ليفربول يقول محمد صلاح لن يُمس

من الجمعة الجاية .. إعلان رسمي في السكة الحديد بشأن هذه القطارات

البابا تواضروس من المجر: نعيش مع إخوتنا المسلمين في محبة ووحدة وطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالتها متهمة.. عقوبات صارمة بعد اعتداء ممرضتين على رضيعة في العراق

حكاية 7 ونصف صباحا.. لن تصدق سر رشاقة نادية الجندي

علاج حموضة المعدة بالأعشاب

السبب صادم.. نفوق أكبر كلب في بريطانيا يثير حالة من الحزن

فيديو

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي «فيديوجراف»

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ