تكريم يحيى الفخراني بالمسرح القومي اليوم

يشهد المسرح القومي مساء اليوم الجمعة، تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني عقب العرض المسرحي "الملك لير" الذي قُدم في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الطفل العربي.

وجاء التكريم تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وعطائه المستمر في إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر والعالم العربي، بحضور نخبة من الفنانين والمسرحيين وعدد من الشخصيات العامة.

وأعرب الفخراني عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن المسرح يظل “بيته الأول” ومصدر إلهامه الحقيقي، موجهًا الشكر لوزارة الثقافة والقائمين على المهرجان على هذا التقدير.

يُذكر أن عرض "الملك لير" يُعد من أبرز الأعمال المسرحية التي قدّمها الفخراني، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه لما يتضمنه من أداء تمثيلي مميز ورؤية إخراجية متقنة.