قريبا.. ألبوم غنائي جديد يجمع تامر عاشور وتامر حسين

أعلن الشاعر تامر حسين عن تحضير ألبوم غنائي جديد بالتعاون مع المطرب تامر عاشور، والذي من المقرر أن يُطرح قريبًا عبر جميع منصات الاستماع الرقمية.

وقال تامر حسين في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "مع صديقي الغالي الفنان المبدع، وشكرًا يا تيمو على اليوم الحلو والوجبات، استنونا في ألبوم تامر إن شاء الله."

يُذكر أن هذه التعاون يعد الثاني بين تامر حسين وتامر عاشور.

يذكر أن حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على إكس: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبدالوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم”.

وتابع: “وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل، تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هانى محروس”.