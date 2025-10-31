قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل سعر دولار اليوم 31-10-2025
طاقم تمريض اعتدى على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا.. وهذه عقوبتهم
بعد فترة من الابتعاد.. محمد صلاح يعود للظهور على التواصل الاجتماعي
وزير الاستثمار: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر 25% خلال العام الحالي
مجلس الأمن يهدد الدعم السريع: نرفض أي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان
رحلة الوعي الرقمي.. دروس مهمة للآباء والأبناء احرصوا عليها
نائب الرئيس الأمريكي: الأسلحة النووية مهمة للأمن القومي
صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي
وزير الاستثمار: التضخم في مصر تراجع لـ12% ونستهدف 7% العام المقبل
وزير الاستثمار: التغير الاقتصادي العالمي القادم في صالح مصر
هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

قريبا.. ألبوم غنائي جديد يجمع تامر عاشور وتامر حسين

الشاعر تامر حسين و النجم تامر عاشور
الشاعر تامر حسين و النجم تامر عاشور
أوركيد سامي

أعلن الشاعر تامر حسين عن تحضير ألبوم غنائي جديد بالتعاون مع المطرب تامر عاشور، والذي من المقرر أن يُطرح قريبًا عبر جميع منصات الاستماع الرقمية.

وقال تامر حسين في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "مع صديقي الغالي الفنان المبدع، وشكرًا يا تيمو على اليوم الحلو والوجبات، استنونا في ألبوم تامر إن شاء الله."

يُذكر أن هذه التعاون يعد الثاني بين تامر حسين وتامر عاشور.

يذكر أن حرص الشاعر تامر حسين، على طمأنة جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب على حالتها الصحية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على إكس: “لسه مطمن على حبيبتي وأختي الفنانة شيرين عبدالوهاب وزي الفل الحمد لله وبتسلم عليكم”.

وتابع: “وهننزل أغنية (غالية علينا يا بلادنا) بالنسخة الماستر إهداء مِننا جميعًا لبلدنا الغالية مصر مِن كُل صناع العمل، تامر حسين، عمرو مصطفى، توما، هانى محروس”.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

جانب من الندوة

أسوان.. مجمع إعلام أبو سمبل ينظم ندوة عن افتتاح المتحف المصرى الكبير

افتتاح ميدان النيل

عقب افتتاحه.. محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية

محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل عقب تطويره

محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره وتركيب شاشة عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير ..صور

بالصور

طريقة عمل جيلي الرمان.. حلوى خفيفة ومنعشة بمذاق شتوي رائع

طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان
طريقة عمل جيلي الرمان

علاج يدمر خلايا السرطان خلال نصف ساعة.. حقيقة علمية أم قفزة تتجاوز المنطق؟

ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟
ما هو العلاج الحراري الضوئي؟

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

واقعة طنطا

الابن العاق في طنطا.. ينهي حياة والده أثناء نومه بسبب المال

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد بعنوان "أصل الأيام" ..فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

