سيلينا جوميز عن صحتها النفسية: أصبحت أكثر قوة بفضل زوجي

حضرت النجمة العالمية سيلينا جوميز النسخة الثالثة في حفل خيري أقيم مؤخرًا في لوس أنجلوس، الذي يهدف إلى جمع التبرعات لدعم مبادرات الصحة النفسية للشباب حول العالم.

صندوق أطلقته سيلينا يعمل على توفير برامج دعم نفسي والمساعدة في الوصول إلى الموارد الصحية للأجيال الشابة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وخلال الحفل، تحدثت سيلينا عن تجربتها الشخصية مع الصحة النفسية، وكيف أن رحلتها الخاصة كانت محفوفة بالتحديات، لكنها أصبحت أكثر قوة بفضل الدعم المستمر من زوجها وعائلتها.

وأكدت سيلينا على أهمية الاعتراف بمشاكل الصحة النفسية وعدم الشعور بالخجل من طلب المساعدة، كما أشارت إلى الدور الكبير الذي يلعبه دعم الأحباء في التغلب على الصعوبات النفسية.

سيلينا، التي عانت في الماضي من اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، أوضحت أن قرارها بتأسيس شركتها كان نابعًا من رغبتها في تقديم المساعدة للشباب الذين يواجهون صراعات مشابهة، وأنها تأمل في أن يُسهم الصندوق في تغيير حياة العديد من الشباب من خلال تقديم الدعم الذي يحتاجونه.

وأضافت سيلينا أيضًا أن زوجها كان له دور كبير في دعمها خلال هذه الفترة، مؤكدًة أن وجود شخص يفهم معاناتك ويقف إلى جانبك يمكن أن يكون له تأثير عميق في عملية الشفاء مشروعها يمثل بالنسبة لسيلينا أكثر من مجرد مشروع خيري؛ إنه تعبير عن التزامها العميق بالتحسين من صحة الشباب النفسية، وإيمانها بأن العناية بالصحة النفسية يجب أن تكون على رأس الأولويات في المجتمع.