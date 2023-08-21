بدون مصروفات .. تعرف على تفاصيل قرض البنك الأهلي للمصريين العاملين بالخارج

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

ويطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج، الذي يصل إلى 3 ملايين جنيها، بدون مصروفات إدارية.

و يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.



قرض المصريين بالخارج من البنك الأهلي



-الحد الادني للقرض: 50,000 جم.

-بحد أقصي: 3,000,000جم.

-مدة القرض: تصل الى 4 سنوات.

-توفير تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-بدون مصاريف ادارية.

-بدون ضامن.

-بدون عمولة سداد معجل.



شروط قرض البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي للمصريين العاملين بالخارج، وفقا للشروط التالية...

-خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.

-كشف حساب بنكي لأخر 6 شهور موضحا به الراتب.

-صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.

مستندات قرض المصريين في الخارج



-صورة تصريح العمل.

-صورة من الإقامة السارية.

-الا يقل عمر المقترض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل

-يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية وفقا وسعر الصرف الساري عند خصم القسط.

-طباعة عقد و مستندات القرض من خلال الموقع الإلكتروني وتوجه الى احد فروع المصرف.



رسوم قرض البنك الأهلي

-بدون مصاريف إدارية.

-بدون عمولة سداد معجل.

-عوائد التأخير 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.