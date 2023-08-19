شروط ميسرة| كيف تحصل على قرض شخصي بأقل فائدة بنكية؟.. خطوات بسيطة

تعتبر القروض البنكية، خيارًا مهمًا للأفراد الذين يسعون لشراء مستلزمات حياتية ضرورية ولكنهم لا يملكون الموارد المالية الكافية لتلبية تلك الاحتياجات.

ومن بين البنوك التي توفر خدمات القروض الشخصية بضمان المرتب أو المعاش هو بنك ناصر الاجتماعي، الذي يسعى دائمًا لتقديم الدعم المالي للأفراد بفائدة منخفضة.



فوائد قروض بنك ناصر الاجتماعي

ويحرص بنك ناصر الاجتماعي، الذي ينتمي لوزارة التضامن، على تقديم فرصة الحصول على قروض بأقل فائدة في البنوك. حيث يتم منح القروض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم منحها للعاملين بنظام العقود المؤقتة، بل تُخصص للعمالة الدائمة فقط. وتصل أعلى نسبة فائدة للقرض إلى 11% في حالة توفر ضامن حكومي، و11.7% في حال عدم توفر ضامن حكومي.

وفي هذا التقرير، نستعرض الشروط المطلوبة وإجراءات الحصول على قرض من بنك ناصر بأقل عائد وفقًا للموقع الرسمي للبنك، والتي جاءت على النحو التالي:

الشروط المطلوبة للحصول على قرض شخصي من بنك ناصر:

مرور 5 سنوات على تعيين المتقدم: يجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض الشخصي من بنك ناصر الاجتماعي قد مر على تعيينه لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وهذه الفترة تعكس استقرار وظيفته ومواصلته في نفس العمل لفترة طويلة.

رقم تأميني صالح: يجب على المتقدم تقديم رقم تأميني صالح عند طلب القرض، حيث يعد هذا الرقم دليلاً على هويته وتأمينه الاجتماعي.

صورة بطاقة الرقم القومي: يجب أن يكون للمتقدم صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وذلك للتحقق من هويته ومعلوماته الشخصية.

إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل: يجب على المتقدم تقديم إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد بعنوان الإقامة الحالي له.

بيان المفردات الدخل: يجب تقديم بيان يوضح مصادر دخل المتقدم ومبالغها، وذلك لمعرفة قدرته على سداد قيمة القرض.

بيان الحالة الوظيفية: يتعين على المتقدم تقديم بيان يوضح حالته الوظيفية وما إذا كان يعمل بنظام عقد مؤقت أم دائم.

إجراءات الحصول على قرض شخصي بأقل عائد من بنك ناصر:

التوجه لبنك ناصر: يقوم الراغب في الحصول على القرض الشخصي بزيارة بنك ناصر لتقديم المستندات السابقة وبدء إجراءات طلب القرض.

مراجعة المستندات: يقوم موظفو البنك بمراجعة المستندات المقدمة من المتقدم والتأكد من صحتها واكتمالها.

تحويل المرتب أو المعاش: بعد التحقق من الشروط وصحة المستندات، يتم تحويل قيمة القرض إلى حساب المتقدم.

صرف قيمة القرض للعميل: بعد استيفاء جميع الإجراءات والمراجعات، يتم صرف قيمة القرض للعميل.

الاستفادة من قروض بنك ناصر الاجتماعي

قروض بنك ناصر الاجتماعي تمثل خيارًا موثوقًا للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم مالي لتلبية احتياجاتهم الأساسية. بفضل فائدتها المنخفضة وشروطها الميسرة، يمكن للمتقدمين الاستفادة من هذه القروض لتحقيق أهدافهم المالية وتلبية احتياجاتهم.