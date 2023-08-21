استشاري يقدم نصائح جوهرية للمقبلين علي الزواج

يعد الزواج ارتباطًا وثيق يعمل على تقوية روابط العلاقة فيما بين الشريكين قبل الانشغال بتحضيرات حفل الزفاف وغيره من أمور تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين منهما،وتقوم غالبية العلاقات الزوجية على العديد من الوظائف الاجتماعية والشخصية الأساسية التي تؤسس هيكل الأسرة، وتبني علاقة الشراكة بين الزوجين التي تعمل على تنظيمهما واستقرارهما، وإشباع احتياجات كل منهما، وتقسيم العمل بينهما، كما تؤهلهم للإنجاب ورعاية الأطفال وتنشئتهم اجتماعيًا،وذلك تحضيرًا وتمهيدًا للانتقال إلى الحياة الزوجية بسهولة وسلاسة وأكثر حماسًا، لذلك يقدم الدكتور وليد هندي استشاري العلاقات الاسرية بعض النصائح للمقبلين على الزواج كتي يعيشا في هنا وسرور ومنها مايلي.

نصائح هامه للمقبلين على الزواج:

⁃ تعلم كيف تعتذر لزوجتك، فمن الضروري أن تكون هنالك لغة اعتذار مفهومة ومقبولة عند شريكتك لإظهار تقديرك لها.

⁃ تعلم التضحية، فتعلم أن تضحي ببعض الأمور لتبارك علاقتك الزوجية بشريكتك، ولا تعتقد أن التضحية دلالة على السلبية، على الرغم من تنازلك لبعض الأمور لصالح زواجك، ولكن تكون بالتأكيد تفاديًا للعديد من العيوب مستقبلًا.

⁃ احتفظ بأسرار شريكتك مهما كانت بسيطة، فعندما منحتك الثقة اعتمد عليك واستقوت بك، فهذا السر مهما كان يبدو لك صغيرًا أو تافهًا عليك ألا تخبر به أصدقاءها أو عائلتها بغض النظر عن السبب.

⁃ عندما تريد أن تدلي بنقد أو شكوى ابدأ بمجاملة لطيفة بها، فلا أحد يحب أن يسمع الأخطاء التي يرتكبها، لذلك عند البدء بمجاملة والانتهاء منها وطرح الانتقادات سيوجهها في مكانها الصحيح.

⁃ من الضروري عدم الكشف عن اي تفاصيل بين الزوجين لأي طرف ثالث وخاصة سر الزوج حتي لا تهتز الثقة بين الزوج والزوجة وقد يتأثر استقرار الحياة الزوجية هي الحياة الخاصة بين الشريكين.

⁃ من الأفضل عدم رفع سقف ما يمكن أن تتوقعه من شريك حياتك ، خاصة في العلاقات بين الأزواج.

لكي لا تزيد من الصدمة وخيبة الأمل في حياتك الزوجية.

⁃ اقضِ وقتًا كافيًا بمفردك ومع أصدقائك، وخصص وقتًا للخروج برفقتهم والقيام بأنشطتك الخاصة، فإن كنت تمتلك بعض الهوايات، أو تحب ممارسة بعض الرياضات فلا تتخلى عنها وأعطِها الأولوية

⁃ عليكِ إخباره بما تشعرين وتفكرين به ولِمَ أنتِ مُستاءة، فهو لن يعلم بذلك إلا عندما تتحدثين له.

⁃ لا تحاولي تغييره، بل عليك تقبله بكافة الأمور التي هو عليها، ودعيه يمارس كل ما اعتاد عليه قبل الزواج.

⁃ اخلقي بيئة منزلية سليمة بسيطة ومنظمة ليرتاح عند عودته إلى المنزل.

⁃ الاهتمام بالمظهر عند الخروج برفقة شريكك، وارتدي الملابس التي يفضلها لإبقاء وهج الإعجاب قائمًا بينكما.

⁃ ادعمي زوجك وشجعيه على تحقيق أحلامه وطموحاته، وتحدثي معه بكل صدق وصراحة عما ترينه في المستقبل،