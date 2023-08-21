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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ارتفاع الأسعار.. دول كبري تطلب من الهند استئناف صادرات الأرز

صدى البلد

أفاد موقع الأخبار المالية “مينت”، بأن سنغافورة وإندونيسيا والفلبين دعت الهند إلى رفع قيودها على صادرات الأرز بعد ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق العالمية.

وأوقفت الحكومة الهندية صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في أواخر يوليو الماضي بعد أن قفزت الأسعار 3٪ في شهر بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في أضرار واسعة النطاق للمحاصيل.

وفي يونيو، أعلنت إندونيسيا عن خطط لشراء مليون طن من الأرز من الهند للتخفيف من الاضطرابات في سوق المواد الغذائية الخاص بها، وتوقع موسم جفاف أطول بسبب ظاهرة طقس “إل نينيو”.

وقال موقع “مينت” الإخباري، إن سنغافورة طلبت حوالي 110 آلاف طن من الأرز من الهند، مضيفة أن الفلبين تعتمد أيضًا بشكل كبير على إمدادات الأرز من الهند.

وتجري بنجلاديش أيضًا محادثات مع نيودلهي بشأن زيادة واردات الأرز، وفقًا لموقع “مينت”.

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وأشار الموقع إلى أن تعليق الهند للصادرات، كان يهدف إلى حل مشاكل العرض المحلي، إلا أنه كان له تأثير عالمي.

وتسببت القيود في خفض شحنات أكبر دولة مصدرة للأرز في العالم إلى النصف تقريبا، مما أدى إلى زيادة التضخم في أسواق الغذاء العالمية.

وتستحوذ الهند على 40٪ من الإمدادات العالمية من المواد الغذائية الأساسية.

الأرز صادرات الأرز الهند

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