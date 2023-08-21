اعتدى على صغير من ذوي الإعاقة..حيثيات المحكمة: المتهم لا يخاف الله

اصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس،برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لاتهامه بالاعتداء على طفل من ذوي الإعاقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

طفل صغير من ذوي الإعاقة

وجاءت في حيثيات المحكمة بعد ان استقر الحكم في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلص من أوراق الدعوى بما تم فيها من تحقيقات، بأن المتهم استغل حداثة طفل من ذوي الإعاقة، واستدرجه لمنزله واعتدى عليه.

وكشفت، حيثيات المحكمة، ان المجني عليه يبلغ من العمر 10سنوات، فوجئ بالمتهم يستدرجة الي المنزل واثناء ذلك قام بالاعتداء عليه.

الذئب وفريسته

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، ان المتهم بمثابة ذئب بشري، لا يخاف الله فانه قام بمباغتة الطفل الصغير وهو ليس لا حول له ولا قوة، واعتدى عليه كاعتداء الذئب على فريسته، وسوف تكون نهاية المتهم في الهاوية.

واوضحت، الحيثيات، أن المتهم استغل فارق السن والقوة البدنية، غير مباليا بصراخ المجنى عليه واستغاثته، و قام المتهم بتجريده من كافة ملابسه واعتدى عليه اعتداء شديد كادا ان يفتك بجسده النحيل.

وثبت تقرير الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي التي تم العثور عليها بالملابس الداخلية الخاصة بالطفل تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلصة من دماء المتهم .

وكان ترافع دفاع المتهم امام محكمة جنايات القاهرة، والذي دفع امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ببطلان القبض والتفتيش لموكلة، وردت المحكمة على تلك الدفوع بأنه دفع هابط الأثر فاسد الاركان، واصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والزمته بالمصاريف الجنائية.